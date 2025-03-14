Брутальный внедорожник Haval H7 встал на конвейер заводе в Туле

Презентация новинки российского завода состоится в начале следующей недели.

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С российского завода Haval в Туле сошла первая партия полноприводных внедорожников H7. Скоро новинка из семейства брутальных и технологичных «вездеходов» Pro поступит в продажу в России.

Haval H7, в Китае известный как Big Dog второго поколения, выпускается в России с бензиновой «турбочетвёркой» 2,0 под капотом. Агрегат мощностью 192 л.с. стыкуется с 7-ступенчатым «роботом» и подключаемым полным приводом.

Большой семейный внедорожник имеет габариты 4705 мм х 1908 мм х 1780 мм и отличается угловатыми кузовами, присущими всем автомобилям из гаммы Haval Pro. Специально под российские климатические условия H7 получил полный «тёплый» пакет опций, усиленную антикоррозийную обработку кузова, аккумулятор с увеличенной ёмкостью, индикатор уровня жидкости в бачке омывателя, а также физические кнопки в салоне. Ещё имеется русифицированное голосовое управление.

Презентация Haval H7 для российского рынка состоится в следующий понедельник, 17 марта. На мероприятии, скорее всего, будут озвучены точная дата поступления кроссовера в продажу и стоимость.

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