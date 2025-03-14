GAС объявил российскую цену спецверсии своего бестселлера

В продаже внедорожник GX Traveller появится в ближайшие дни.

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Китайский автоконцерн GAC назвал стоимость кроссовера GS8 в спецверсии GX Traveller. Эта дополнительная модификация будет официально продаваться в России вместе с классическим GS8.

В прошлом году GS8 стал абсолютным бестселлером GAC в России. Паркетник разошёлся тиражом 13 403 экземпляров. Это 68% от всех продаж бренда на российском рынке.

От других комплектаций GS8 новый GX Traveller отличается увеличенной длиной 5110 мм (+40 мм) и шириной 1976 мм (+26 мм). Среди других особенностей: новый дизайн передней части кузова, светодиодные противотуманные фары и специальный внедорожный обвес. Ещё на пятой двери установлен дополнительный экспедиционный бокс.

Технически «путешественник» не отличается от стандартной версии. Под капотом установлен 2,0-литровый турбированный мотор мощностью 231 л.с., взаимодействующий с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Обычная версия, имеющая четыре комплектации, стоит от 3 799 000 до 4 549 000 рублей. GX Traveller обойдётся покупателю в 4 649 000 рублей. Старт продаж запланирован на 18 марта.

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