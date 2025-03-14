«Москвич» приступил к сборке нового флагманского кроссовера

В продажу паркетник «Москвич 8» поступит до начала лета.

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Автомобильный завод «Москвич» собрал первые экземпляры своей долгожданной новинки под индексом «8». В автосалонах кроссовер появится в ближайшие 2,5 месяца, сообщили источники в дилерских кругах.

Старт продаж 7-местного паркетника перенесли несколько раз. Изначально дебют нового флагмана планировался на конец 2024 года, потом был отстрочен на февраль 2025-го и в конце концов был отложен «до весны». Собственно, эта формулировка фигурирует и в свежих инсайдах.

«Согласно данным завода, в салонах автомобиль появится весной. У автопроизводителя уже сегодня есть в наличии готовые модели», — рассказал источник порталу «Китайские автомобили».

Прототипом нового «Москвича» является среднеразмерный китайский кроссовер JAC Sehol X8 Plus. Автомобиль российской сборки имеет габариты 4824х1870х1756 мм, расстояние между осями — 2830 мм. Кроссовер приводится в движение 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 174 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом». Крутящий момент передается только на передние колёса.

«Восьмёрка» станет четвёртой моделью в гамме столичного автозавода после кроссовера «Москвич 3», электрического паркетника «Москвич 3е» и седана «Москвич 6». Примерная стоимость новинки — от 2,8 млн до 3 млн рублей.

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