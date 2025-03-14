Ferrari хочет устроить революцию в мировом моторостроении

Honda в 70-х годах прошлого века это не удалось.

© Ferrari

Итальянский автопроизводитель Ferrari подал патент на двигатель с поршнями овальной формы вместо классической круглой. Первый и последний раз в истории мирового моторостроения подобный дизайн использовался 50 лет назад, и тогда эксперимент провалился.

Как стало известно AutoGuide, документы в Европейское патентное ведомство были поданы ещё осенью прошлого года. Судя по приложенным к заявке изображениям, поршни не совсем овальные и больше похожи на прямоугольники с закругленными краями.

Автоэксперты сходятся во мнении, что при помощи подобного дизайна инженеры в Маранелло рассчитывают сделать 12-цилиндровый мотор более компактным Так как по бокам поршни станут уже, можно будет уменьшить общую длину двигателя без потери рабочего объёма.

Дополнительное свободное пространство особенно пригодится на гибридных моделях, где компоновка ДВС, электромотора и коробки передач предельно плотная. Плюс, массивный двигатель V12 станет легче, что пойдёт на пользу бензиновым Ferrari 12Cilindri и Purosangue.

Ferrari не первый автопроизводитель, экспериментирующий с овальной формой поршней. Honda ещё в конце 70-х годов прошлого века испытала подобный дизайн на гоночных байках чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе 500cc. Японские инженеры остались недовольны этим решением и вернулись к классической конфигурации, существующей с 1807 года.

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