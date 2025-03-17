Глобальные поставки китайских электромобилей и гибридов выросли на 60%

Мировые поставки китайских электромобилей выросли на 60%

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Экспорт бензиновых машин тоже увеличился, но не так значительно.

Китайские автопроизводители в феврале поставили за рубеж 441 000 новых машин, что на 65,4% больше в сравнении с показателями год назад. Большая часть экспорта приходится на модели с классическим бензиновым мотором, однако количество электрических, гибридных и водородных автомобилей значительно выросло за последние 12 месяцев.

Как следует из отчёта Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в последний месяц зимы в другие страны было поставлено 310 000 топливных машин — плюс 4,9% относительно февраля 2024-го. Однако гораздо значительнее выросли поставки транспортных средств на так называемых возобновляемых источниках энергии (NEV). На внешние рынки отправлено 131 000 таких машин, что на 60,5% больше в годовом выражении.

Лидером по экспорту остался BYD: 66 652 автомобилей с бензиновым двигателем и на новых источниках энергии. На втором месте расположилась Chery с результатом 64 176 единиц. Остальные китайские автокомпании во главе с MG поставили за рубеж меньше 30 000 машин.

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