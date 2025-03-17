Представлен гиперкар Rodin FZero, способный обогнать машину Ф-1

Автомобиль оборудован силовой установкой на 1160 л.с. и обладает прижимной силой в 4000 кг.

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Небольшая новозеландская компания Rodin Cars выпустила уникальный гиперкар с невероятно мощным двигателем и умопомрачительной прижимной силой. Конструкторы уверены, что на гоночном треке их «детище» обгонит болид Формулы-1.

Трековый автомобиль оснащается 4,0-литровым V10 с двойным турбонаддувом и электрическим довеском. Суммарно система выдаёт 1160 л.с. Максимальная скорость гиперкара — 360 км/ч. Причём такие впечатляющие скоростные показатели достигаются не только благодаря силовой установке.

За счёт лёгкого углепластикового монокока Rodin FZero весит всего 698 кг, на сотню меньше в сравнении с машиной Формулы-1. Кроме того, продвинутый аэродинамический обвес в стиле лемановского спортпрототипа создаёт прижимную силу, эквивалентную четырём тоннам. Вероятнее всего, с такими гоночными характеристиками гиперкар не допустят до дорог общего пользования в большинстве стран.

Концепт-кар Rodin FZero впервые был представлен ещё в августе 2022 года, серийное производство стартовало только сейчас. Всего планируется построить 27 экземпляров. Стоимость — $2,2 млн или 188 млн рублей по сегодняшнему курсу рубля.

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