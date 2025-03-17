McLaren впервые за 13 лет возглавила оба зачёта чемпионата мира Ф-1

Заводская команда английской марки нацелилась на двойную победу в новом сезоне.

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Британский автопроизводитель McLaren успешно начал новый сезон Формулы-1, стартовавший в минувшие выходные в Австралии. Из Мельбурна заводская команда уехала лидером обоих зачётов чемпионата мира.

Вице-чемпион прошлого сезона Ландо Норрис принёс McLaren победу в сложнейшей дождевой гонке, в которой до финиша доехали всего 14 из 20-ти стартовавших участников. Британец впервые за семь лет участия возглавил чемпионат пилотов Ф-1, прервав рекордное лидерство Макса Ферстаппена из 1029 дней.

Кроме того, McLaren сразу захватила лидерство в командном зачёте который выиграла в 2024 году. Таким образом, впервые за 13 лет британская марка занимает первое место в обеих таблицах чемпионата. В предыдущий раз McLaren была впереди одновременно в личном зачёте и Кубке конструкторов в апреле 2012 года.

В прошлом году McLaren впервые с 1998 года выиграла Кубок конструкторов, но титул в чемпионате достался Ферстаппену из Red Bull. Перед стартом в Мельбурне и Норрис, и руководители команды отметили, что их цель на новый сезон – двойная победа.

Следующий этап Ф-1 состоится уже в следующий уик-энд. С 21 по 23 марта на автодроме в Шанхае пройдёт Гран При Китая. Всего в этом году запланировано 24 этапа. Финал состоится 7 декабря в Абу-Даби.

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