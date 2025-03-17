Названы регионы России с наибольшим количеством выплат по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) проанализировал количество страховых случаев по ОСАГО в 2024 году и на основе этих данных составил антирейтинг самых «аварийных» регионов. Список возглавили Республика Ингушетия, Дагестан и Приморский край.

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При составлении антирейтинга было подсчитано количество страховых договоров, по которым осуществлена компенсация на ремонт автомобиля или расходов на лечение водителя или пассажиров, от общего числа. Чем больше процент «выплат», тем «аварийнее» местные дороги.

«Частота страховых случаев по ОСАГО указывает на проблемы высокой аварийности в регионах. Если этот показатель растёт или держится на высоком уровне, то это может говорить о разнообразных проблемах в тех или иных регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО», — прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев

Антирейтинг регионов по частоте страховых случаев по ОСАГО в 2024 году

Республика Ингушетия — 7,8%; Республика Дагестан — 7,6%; Приморский край — 6,5% Новосибирская область — 6,1%; Республика Саха (Якутия) — 6%; Хабаровский край — 5,9%; Москва, Калининградская область — 5,6%; Татарстан — 5,5%. Карачаево-Черкесская Республика, Ярославская область, Чувашская Республика, Челябинская область и Московская область — 5,3%; Омская область и Республика Бурятия — 5,2%.

Средняя частота страховых случаев по обязательной «автогражданке» в России в прошлом году составила 4,6%. Это на 0,1% выше относительно 2023 года.

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