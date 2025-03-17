В России стартовали продажи электрокроссовера Geely EX5

На российский рынок привезли динамичный и дальнойбойный электрический паркетник.

© Geely

Китайская компания Geely объявила о старте продаж «чистого» электрического кроссовера EX5 в России. Модель доступна в двух комплектациях и с одним вариантом силовой установки.

Кроссовер имеет длину 4615 мм при колесной базе 2750 мм, дорожный просвет — 173 мм. EX5 находится в одном размерном классе со своим бензиновым «родственником» Geely Atlas.

Под капотом установлена электрическая силовая установка на 218 сил, привод — только на передние колёса. Несмотря на массу в 1840 кг, паркетник разгоняется до «сотни» всего за 6,9 секунды. Дальнобойность Geely EX5 составляет 430 км. Пополнить запас электроэнергии с 10 до 80% можно за 28 минут.

В начальном оснащении имеется «зимний» пакет опций, 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, скрытые дверные ручки с электроприводом. Также в «базе» предусмотрены бесключевой доступ, однозонный климат-контроль, 15,4-дюймовый центральный экран медиасистемы и 10,2-дюймовая «приборка», аудиосистема с шестью динамиками.

Расширенный вариант оснащения отличается такими опциями, как панорамная крыша с люком, 19-дюймовые диски, электропривод багажника, электропривод двери багажника. В салоне имеются атмосферная подсветка салона, проекционный дисплей, 16 динамиков аудиосистемы с сабвуфером. Передние сиденья оснащены вентиляцией и массажем. Для сиденья водителя предусмотрена функция памяти настроек.

Кроссовер в базовом исполнении Pro обойдётся покупателю в 4 099 990 рублей, а стартовая цена топовой комплектации Max — 4 399 990 рублей. Гарантия на автомобиль 6 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, на тяговую батарею — 8 лет или 150 000 км пробега.

Китайские автомобили в России: какие марки, где и как собирают, кто продаёт