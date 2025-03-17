Renault презентовала ретро-электрокар Renault 5 Turbo 3E

Электромобиль является отсылкой к классическим Renault 5 Turbo и Turbo 2.

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Автоконцерн Renault презентовал хэтчбек Renault 5 Turbo 3E, концепт которого впервые был показан ещё в сентябре 2022 года на Парижском автосалоне. Новинка представляет собой отсылку сразу к двум культовым моделям французской марки – спортивным Renault 5 Turbo и Turbo 2, которые выпускались в 80-х годах прошлого века.

Внешне «чистый» электрокар действительно очень похож на своих именитых предков: угловатые формы кузова, прямоугольные фары, квадратные «противотуманки» и воздухозаборник в районе задней арки, резко «заваленная» задняя стойка крыши и небольшой спойлер на крышке багажника. Как и оригинальные модели, Renault 5 Turbo 3E — двухдверка с салоном на два посадочных места.

Во всех комплектациях Renault 5 Turbo 3E получит два электромотора с суммарной отдачей 540 л.с. и 4800 Н·м. От зарядки до зарядки можно проехать до 400 км, а пополнить запас электроэнергии с 15% до 80% можно всего за 15 минут. Что касается динамических качеств, то до «сотни» электрический хэтчбек разгоняется всего за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость 270 км/ч.

Новый электрокар Renault поступит в продажу в 2027 году. Тираж будет ограниченным — 1980 экземпляров. Предзаказ будет открыт в ближайшее время. Стоимость автомобиля пока не анонсирована.

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