«Не совсем Гранд Тур»: Кларксон, Хаммонд и Мэй воссоединились в новом автошоу

Первый эпизод выйдет уже 18 апреля.

© Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

13 сентября 2024 года состоялась премьера финального эпизода The Grand Tour с ведущими Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем. Легендарное трио, как тогда было объявлено, рассталось после 22 лет совместной работы. Однако это расставание было недолгим.

Как стало известно британскому изданию Independent, уже в апреле 2025 года состоится премьера нового шоу с классическим составом ведущих Top Gear. Программа будет называться «The Not Very Grand Tour» («Не совсем Гранд Тур»), который описан как «документальный комедийный сериал об автомобилях».

Первый эпизод выйдет 18 апреля на платформе Amazon Prime Video. Серия будет называться «The Glory and The Power» («Слава и мощь»): знаменитые ведущие расскажут о двигателях внутреннего сгорания, вспомнят в этом контексте тест-драйвы и путешествия из прошлых программ со своим участием. Режиссёром новой автомобильной программы выступил Фил Черчвард, работавший с Кларксоном, Хаммондом и Мэем как в Top Gear, так и в The Grand Tour.

С 2002-го по 2015-й знаменитая британская троица вела Top Gear, с которым прочно ассоциируется до сих пор. После стычки с помощником продюсера Кларксон покинул проект BBC, следом за ним ушли Хаммонд и Мэй. Вместе они основали The Grand Tour и за следующие восемь лет сняли пять сезонов и 46 эпизодов.

Top Gear с новыми ведущими и в обновлённом формате не достиг прежней популярности, в ноябре 2023-го съёмки программы были приостановлены на неопределённый срок.

Зелёный Bentley Turbo R из TopGear уйдёт с молотка