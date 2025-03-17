5 режимов вождения и меняющийся звук выхлопа: состоялась премьера GAC Empow для России

В понедельник, 17 марта, в Москве состоялась презентация первого седана китайского бренда GAC для российского рынка. Об особенностях новинки рассказал корреспондент «Рамблер Авто», посетивший мероприятие.

© Алексей Батушенко

По размерам GAC Empow находится в одном классе с Hyundai Elantra и Toyota Camry: длина — 4700 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1432 мм. Обвес кузова доступен как в классическом варианте, так и в спортивном — с брутальным дизайном и доработанной аэродинамикой с большим спойлером и задним диффузором.

© Алексей Батушенко

Безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор под капотом развивает 170 л.с. и 250 Н·м крутящего момента. За переключение передач отвечает 7-диапазонный «робот». С 0 до 100 км/ч седан разгоняется за 6,9 секунды. При этом расход топлива в смешанном режиме составляет небольшие 5,9 литра на 100 километров. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

© Алексей Батушенко

В «базе» Empow оснащается светодиодными фарами, бесключевым доступом, 7-дюймовой приборной панелью и экраном мультимедийной системы на 10,25 дюймов. Более дорогие комплектации дополнены двузонным климат-контролем, отделкой салона из кожи, подогревом руля и лобового стекла.

© Алексей Батушенко

В топовой комплектации имеется адаптивный круиз-контроль и набор электронных помощников, таких как функция удержания автомобиля в полосе, система автоматического экстренного торможения, ассистент движения в пробках, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков.

Оснащён седан пятью режимами вождения: стандартными Eco, Comfort и Sport, а также спортивным Sport+ и DIY, параметры которого настраивают вручную. Причём в зависимости от режима меняются не только настройки различных систем автомобиля, но и звук выхлопа.

Стоимость GAC Empow в России будет объявлена на следующей неделе, 24 марта.

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