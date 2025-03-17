Для любителей путешествовать: в России официально представили GAC GS8 Traveller

Спецверсия популярного внедорожника обойдётся в 4 649 000 рублей.

© Алексей Батушенко

Китайский автопроизводитель GAC на презентации 17 марта показал специальную версию своего бестселлера GS8. Дополнительная модификация GX Traveller будет доступна на отечественном рынке наряду с классическим GS8.

© Алексей Батушенко

В техническом плане Traveller не отличается от стандартной модели. Автомобиль оборудуется 2,0-литровой «турбочетвёркой» с отдачей 231 л.с. Мотор работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Как сообщает корреспондент «Рамблер Авто» с презентации, GX Traveller на 13 мм длиннее (5110 мм) обычной версии и на 26 мм шире (1976 мм). На этой дополнительной модификации установлены диски специального дизайна, добавлены расширители колесных арок и окрашенные пороги. Также у GX другой дизайн передка и имеются светодиодные «противотуманки». На двери багажника предусмотрен экспедиционный бокс на 20 литров.

Комплектация салона также отличается. В частности, имеется встроенный видеорегистратор, записывающий видео с камер кругового обзора.

© Алексей Батушенко

В 2024 году кроссовер стандартный GS8 стал самой продаваемой моделью GAC в нашей стране. Паркетник разошёлся в количестве 13 403 штук. Это 68% от всех объёма российских продаж GAC.

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