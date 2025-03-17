GAC объявил цены на премиальный кроссовер GS4 в России

Паркетник D-класса выходит на российский рынок.

© Алексей Батушенко

На презентации в Москве в понедельник, 17 марта, китайский автоконцерн GAC назвал стоимость стильного и технологичного кроссовера GS4. Новинка российского рынка обойдётся в 2 999 000 рублей, сообщает корреспондент «Рамблер Авто».

© Алексей Батушенко

В России GS4 будет доступен в единственной технической комплектации с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передними ведущими колёсами. Мотор, работающий в том числе на АИ-92, выдаёт 170 л.с. и 250 Н·м крутящего момента. Скорость с 0 до 100 км/ч автомобиль набирает за 8,8 секунды. Расход топлива в смешанном режиме — 5,9 литров на 100 км.

© Алексей Батушенко

GS4 находится в одном размерном классе со своим соотечественником Haval F7, «немцем» Volkswagen Tiguan и «японцем» Toyota RAV4 пятого поколения. Габариты 5-местного кроссовера равны 4685 х 1910 х 1690 мм при внушительной колёсной базе 2750 мм. Клиренс — 190 мм. Объём багажника составляет 638 литров и 1586 литров при сложенных задних креслах.

© Алексей Батушенко

В оснащение входит 7-дюймовая цифровая приборная панель, 10,1-дюймовый дисплей полностью русифицированной мультимедийной системы, климат-контроль, четыре USB-разъема, беспроводная поддержка Apple CarPlay, беспроводная поддержка Apple CarPlay. Водительское кресло оборудовано электрической регулировкой сидений в шести направлениях, а пассажирское – в четырёх. Ручки на дверях утоплены, как на машинах Jetour.

Возвращаясь к двигателю, стоит отметить в конструкции охладитель надувочного воздуха (интеркулер), как на дизельном моторе.

© Алексей Батушенко

GAC GS4 адаптирован под российские климатические условия. Имеется полный пакет «зимних» опций, а кузов успешно прошел испытания на устойчивость к коррозии и не боится дорожных реагентов. Антикоррозийная защита рассчитана на 10 лет.

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