Haval объявил цены на новый внедорожник H7 в России

Брутальный 5-местный кроссовер поступит в продажу уже этой весной.

© Haval

Китайский автоконцерн Great Wall Motor анонсировал выход на российский рынок нового пятиместного внедорожника Haval H7. Автомобиль представлен в трёх комплектациях — Elite, Premium и Tech Plus — но с безальтернативным двигателем. Презентация состоялась вечером 17 марта.

Длина внедорожника составляет 4705 мм при колёсной базе 2810 мм и дорожном просвете 200 мм. Предлагается H7 с 2,0-литровым турбомотором мощностью 192 л.с. Сочетается двигатель с 7-ступенчатым «роботом» и подключаемым полным приводом.

В базовую версию Elite входят 18-дюймовые диски, светодиодные фары головного света, противотуманные фары с функцией освещения сектора поворота, двойные стёкла, рейлинги на крыше, кожаный руль, центральный подлокотник с охлаждаемым боксом, сиденья, обитые экокожей, электроусилитель рулевого колеса, бесключевой доступ, электрорегулировка сиденья водителя в шести направлениях, аудиосистема с восемью динамиками.

Средняя версия Premium дополнена электроприводом двери багажника с функцией бесконтактного открытия, электрорегулировкой сиденья водителя в восьми направлениях. Сиденье водителя также оснащено электронно-регулируемой поясничной поддержкой, задние сиденья оборудованы функцией обогрева, сиденье водителя и переднего пассажира – вентиляцией.

Топовый вариант Tech Plus оснащения отличается 19-дюймовыми колесными дисками, панорамной крышей и проекционным дисплеем в салоне. Имеются также ассистента автоматической парковки с функцией запоминания траектории движения.

Автомобиль доступен в четырёх цветовых гаммах с эффектом металлик: «Дымчатый Жемчуг» (серый), «Галактический Черный», «Благородный Агат» (белый) и «Терракотовый Сапфир» (оранжевый).

Минимальная стоимость базовой версии Haval H7 — 3 499 000 рублей, в среднем исполнении внедорожник стоит 3 649 000 рублей. Старшая комплектация обойдётся в 3 799 000 рублей.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России