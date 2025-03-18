Запас в 600 км за 5 минут: BYD представил сверхбыструю зарядку для электрокаров

Пополнить запас электроэнергии можно всего за пять минут.

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Китайский автогигант BYD представил инновационную платформу для зарядки электромобилей. Разработчики заверяют, что с новой технологией заряжать «батарейные» машины можно так же быстро, как и заправлять бензиновые автомобили, передаёт Reuters.

Мощность зарядной платформы под названием Super E-Platform составляет 1000 кВт. Это фактически в три раза больше в сравнении с нынешними зарядными станциями, выдающими в среднем 350 кВт. Например, суперчарджеры Tesla обеспечивают скорость зарядки не больше 500 кВт.

Разработчики сообщают, пиковая скорость зарядки составляет 2 км хода в секунду. То есть пополнить запас электроэнергии на 600 км можно всего за пять минут.

О том, когда революционное зарядное устройство BYD появится в широком доступе, пока неизвестно. Анонсировано только, что первыми машинами с поддержкой нового хаба станут новый электроседан BYD Han L и внедорожник Tang L.

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