200 000 автомобилей за 348 дней: Xiaomi поставила юбилейный экземпляр SU7

Изначально компания планировала продать 130 тысяч машин за 12 месяцев.

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Спрос на спортивный электроседана Xiaomi SU7 остаётся на рекордно высоком уровне. Во вторник, 18 марта, китайский технологический гигант поставил 200-тысячный автомобиль, передаёт CarNewsChina.

Достижение Xiaomi впечатляет, учитывая, что серийный выпуск SU7 стартовал меньше года назад — 28 марта 2024 года. Первые 100 тысяч машин компания продала за 229 дней и ещё столько же — за следующие — 119 дней.

Столько высокий спрос на седан стал неожиданным для Xiaomi, ведь изначально компания надеялась продать 130 тысяч экземпляров за год. В итоге этот результат был достигнут уже в ноябре 2024-го. Причём мощностей завода не хватает для т

Секретом популярности первого автомобиля Xiaomi заключается в его доступности, технологичности и привлекательном дизайне автомобиля. Седан стоит от 215 900 юаней (2,5 млн рублей), что гораздо ниже прямых конкурентов на рынке, а выглядит при этом как премиальный Porsche Taycan. При этом машина оснащается силовой установкой 299 л.с., разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды и проезжает на одном заряде до 830 км.

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