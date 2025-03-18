200 000 автомобилей за 348 дней: Xiaomi поставила юбилейный экземпляр SU7
Изначально компания планировала продать 130 тысяч машин за 12 месяцев.
Спрос на спортивный электроседана Xiaomi SU7 остаётся на рекордно высоком уровне. Во вторник, 18 марта, китайский технологический гигант поставил 200-тысячный автомобиль, передаёт CarNewsChina.
Достижение Xiaomi впечатляет, учитывая, что серийный выпуск SU7 стартовал меньше года назад — 28 марта 2024 года. Первые 100 тысяч машин компания продала за 229 дней и ещё столько же — за следующие — 119 дней.
Столько высокий спрос на седан стал неожиданным для Xiaomi, ведь изначально компания надеялась продать 130 тысяч экземпляров за год. В итоге этот результат был достигнут уже в ноябре 2024-го. Причём мощностей завода не хватает для т
Секретом популярности первого автомобиля Xiaomi заключается в его доступности, технологичности и привлекательном дизайне автомобиля. Седан стоит от 215 900 юаней (2,5 млн рублей), что гораздо ниже прямых конкурентов на рынке, а выглядит при этом как премиальный Porsche Taycan. При этом машина оснащается силовой установкой 299 л.с., разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды и проезжает на одном заряде до 830 км.