В России официально представили гибридные пикапы Foton Tunland V7 и V9

На российском рынке дебютируют грузовички новой линейки Foton Tunland V серии.

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Китайский автопроизводитель Foton привёз в Россию новое семейство пикапов Tunland серии V. Презентация грузовичков с индексами V7 и V9 проходит 18 марта в Москве. На премьере побывал корреспондент «Рамблер Авто».

Оба полноразмерных пикапа оснащаются 2,0-литровым турбодизельным двигателем, выдающим 162 л. с. и крутящий момент 390 Н∙м при 1500-2400 об/мин. Имеется также электрический довесок в виде «мягкого» гибрида на 48В, добавляющим двигателю крутящего момента при ускорении и на подъемах. Объём топливного бака — 76 литров. Причём за счёт гибрида расход бензина снижается, на 5-8% — до 8 литров на 100 км.

Привод – подключаемый полный. На V7 за переключение передач отвечает 6-скоростная «механика», на V9 — «автомат» на 8 ступеней. Ещё одно отличие двух новинок Foton на российском рынке: «семёрка» оборудована задней рессорной подвеской, «девятка» — задней пружинной подвеской. Передняя подвеска на обеих моделях независимая — на двойных поперечных рычагах со стабилизатором.

Отличаются V7 и V9 по дизайну обвеса передней части. На одном передок выполнен в стилистике пикапов Ford F-150, на другом — RAM 1500. Габариты одинаковые: длина 5617, ширина — 2090 мм, высота — 1955 мм, колёсная база равна 3355 мм. Максимальная разрешенная масса — 3055 кг, грузоподъемность — до 775 кг.

Пикапы оборудованы высокопрочным каркасом и шестью подушками безопасности. Обе модели получили максимальные пять звезд на краш-тестах по китайским стандартам C-NCAP.

Старт продаж запланирован на второй квартал 2025 года.

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