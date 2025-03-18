В «Ростехе» допустили воссоединение АвтоВАЗа с Renault
Акционеры российского концерна не против возвращения французской компании в Россию.
Французский концерн Renault может возобновить партнёрство с АвтоВАЗом, если вернётся в Россию. Об этом на встрече с журналистами заявил госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
В феврале глава компании Лука де Мео допустил, что один из ведущих европейских автопроизводителей вернётся в Россию, если появится такая возможность.
«Конечно, это необходимо – возвращаться. Если они согласятся на это. Пока нет никаких переговоров», — приводит слова Чемезова информационное агентство «Интерфакс».
В 2022 году Renault ушла с российского рынка, продав долю в 68% в капитале «АвтоВАЗа» за символичный 1 рубль. При этом «французы» получили опцион на обратный выпуск своих акций в течение 5-6 лет.
На сегодняшний день 32,3% акций АвтоВАЗа принадлежат «Ростеху», остальной долей владеет НАМИ, которому Renault и продала свой капитал несколько лет назад.
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