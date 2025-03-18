Мантуров подтвердил, что у Renault есть опцион на обратный выкуп акций АвтоВАЗа

Воспользоваться этой возможностью французский концерн сможет лишь при определённых условиях.

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Французская компания Renault может вернуться в пул акционеров АвтоВАЗа на условиях, установленных при её уходе из России несколько лет назад. Об этом на встрече с прессой рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

При передаче 67,69% акций российского автопроизводителя ФГУП «НАМИ «французы» получили опцион. В течение шести лет, начиная с весны 2022 года, они могут выкупить обратно свою долю в АвтоВАЗе.

«Такая опция в подписанном договоре о выходе была, значит, опцион такой сохраняется», — передаёт слова Мантурова информационное агентство «Прайм».

Министр отметил, что среди условий активации этого опциона изначально были продолжение поставок комплектующих и сохранение своих цифровых технологий. Вопрос о том, выполнила ли Renault данные требования, Мантуров адресовал АвтоВАЗу.

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