Tesla Cybercab может стать самым энергоэффективным серийным электромобилем

Беспилотный электромобиль в 1,5 раза экономичнее популярного Tesla Model 3 с запасом хода 700 км.

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Презентация первого беспилотного такси Tesla состоялась ещё в октябре прошлого года. Однако компания Илона Маска до сих пор не представила каких-либо официальных сведений о мощности и запасе хода своего революционного электрокара. Завесу тайны приоткрыли два топ-менеджера Tesla.

Вице-президент компании Ларс Морави и руководитель отдела дизайна Франц фон Хольцхаузен дали интервью Youtube-каналу Munro Live. Они рассказали, что запас хода «электрички» составит 480 км. С одной стороны, ничего сенсационного. Бестселлер Tesla Model 3, для сравнения, проезжает 700 км от зарядки до зарядки.

С другой стороны, ёмкость аккумулятора Cybercab составляет всего 50 кВт·ч против 75 кВт·ч на Model 3. Если это правда, то новинка Tesla будет самой энергоэффективной в сегменте «зелёных» машин. Получается, что машина расходует 1 кВт⋅ч на 9,6 км. Опять же, у «тройки» этот показатель энергопотребления равен 6,4 км/кВт⋅ч.

Действующий рекордсмен среди серийных электромобилей Lucid Air Pure тратит 1 кВт∙ч электроэнергии на 8 км пути. Обладателем абсолютного рекорда является тестовый прототип Mercedes-Benz Vision EQXX, который проезжает 13 км на 1 кВт∙ч,

По словам топ-менеджеров Tesla, старт серийного производства беспилотного Cybercab запланирован на 2026 год.

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