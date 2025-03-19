Новый Jeep Cherokee будет бензиновым и электрическим

Стали известны некоторые технические подробности о внедорожнике Cherokee новой генерации.

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Американская компания Jeep готовит к выпуску Cherokee нового поколения. Внедорожник будет предлагаться с бензиновым и электрическим двигателем, передаёт AutoCar.

О возобновлении производства одного из самых культовых внедорожников в своей истории Jeep объявил в ноябре 2024 года. Базироваться новый Cherokee будет на модульной платформе STLA Medium для автомобилей длиной от 4300 до 4900 мм с колёсной базой от 2700 до 2900 мм.

Источники полагают, что внедорожник в бензиновом варианте получит 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель Hurricane с двойным турбонаддувом. Этим агрегатом сейчас оснащаются Wagoneer и Grand Wagoneer. Мощность мотора в зависимости от модификации составляет 420 л. с. и 510 л. с.

Электрический Cherokee оборудуют двухмоторной силовой установкой на 600 л.с. Тяговая батарея ёмкостью 118 кВт·ч обеспечит запас хода до 480 км.

Официальных технических данных со стороны американской компании пока нет. Премьера внедорожника нового поколения, по сведениям инсайдеров, может состояться в конце 2025 года. В модельном ряду Jeep новинка займёт место между компактным кроссовером Compass и среднеразмерным Wagoneer S.

Jeep Cherokee выпускался почти 50 лет — с 1974-го по 2023-й. Одна из старейших моделей американского бренда была снята с конвейера из-за слабого потребительского спроса.

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