Покупка автомобиля с большим количеством хозяев: эксперты СберАвто назвали пять рисков

На что стоит обратить внимание перед покупкой подержанного автомобиля и о чём может говорить большой список владельцев в паспорте транспортного средства (ПТС).

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Понравилась машина на вторичке, но выясняется, что она сменила несколько хозяев за короткий срок? Есть повод задуматься. Совсем отказываться от покупки не надо, но стоит проявить осторожность. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), рассказали, на что обратить внимание при покупке б/у автомобиля, который регулярно переходит из рук в руки.

Если автомобиль часто перепродается, это может указывать на скрытые неисправности, которые покупатели обнаруживают уже после приобретения. Запросите историю ремонта или проведите диагностику в СТО перед заключением сделки. Постоянная смена владельцев иногда связана с судебными спорами, залоговыми ограничениями или даже мошенническими схемами. Перед покупкой проверьте машину по базам ГАИ, реестру залогов, и.т.д. Есть вероятность, что автомобиль использовался в такси или каршеринге. Из-за жёстких условий эксплуатации такие машины имеют повышенный износ трансмиссии, подвески и салона. Проверьте записи юридических лиц в ПТС. При осмотре обратите внимание на следы вмешательства: незаводские провода, следы пайки, нештатные детали. Неудачный тюнинг двигателя или переделка подвески нередко становятся причиной сложных поломок, вынуждая владельцев быстро продавать машину. Недобросовестные продавцы стараются как можно быстрее избавиться от машины после крупного ДТП и ремонта. Изучите отчёты о страховых случаях или проведите диагностику на СТО.

Однако частая смена хозяев не всегда означает, что с автомобилем что-то не так. Могут быть и вполне объяснимые причины, как передача внутри семьи или бизнеса, перепродажа через трейд-ин или автосалоны, высокая ликвидность модели. Учитывайте все эти факторы, и тогда вы сведёте к минимуму риск покупки б/у автомобиля с большим количеством владельцев в паспорте.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

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