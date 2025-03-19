Jetour обновил внедорожник Traveller

Стали известны подробности рестайлинга китайского «вездехода».

© Jetour

Китайский бренд Jetour усовершенствовал свой брутальный внедорожник Traveller, дебютировавший в сентябре 2023 года. «Путешественник» обновился внешне и получил новый внедорожный режим движения, передаёт AutoHome.

Среднеразмерный внедорожник отличается от дореформенной модели наличием буксировочных крюков, новыми пятиспицевыми литыми дисками и другой формой воздухозаборников. Логотип Jetour на радиаторной решётке выполнен в виде хромированных букв.

В салоне появились более качественные отделочные материалы, переработаны дефлекторы вентиляции. «Приборка» и мультимедийная система тоже обновились, а режим вождения дополнен опцией «7+X» для езды по грязи и песку. Поменять режим можно с помощью новой круглой «шайбы» на центральном тоннеле.

Под капотом Jetour Traveller изменений не произошло. Внедорожник оснащается 1,5-литровым турбомотором в связке с 7-ступенчатым «роботом». Вторая модификация — турбированный 2,0

в паре с 7-диапазонным «роботом» или 8-ступенчатым «автоматом».

Стоимость новинки пока неизвестна, как и варианты комплектаций. Премьера рестайлингового Jetour Traveller в Китае запланирована на конец марта.

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