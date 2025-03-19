Такой Cybertruck нам нужен: мексиканцы доработали нашумевший пикап Tesla

Соцсети в восторге от тюнинга Tesla Cybertruck.

© Billion Group

Мексиканское тюнинг-ателье Billion Group усовершенствовало внешний вид футуристичного пикапа Tesla Cybertruck. Новый чёрный агрессивный обвес электрического автомобиля, судя по отзывам в соцсетях, понравился тесломанам.

Поклонники Tesla много ругают стандартный «Кибертрак» за некрасивый угловатый кузов, который к тому же не имеет заводского окраса. Критика, надо сказать, не лишена смысла. Другое дело — пикап после модернизации в Мексике. По крайней мере соцсети в восторге.

© Billion Group

Cybertruck получил задний спойлер, новые задний и передний бамперы, расширители колёсных арок, агрессивные чёрные 26-дюймовые диски. Кузов обтянули чёрной глянцевой плёнкой, которая подчёркивает изящность и брутальность машины.

«Вот такой Cybertruck нам нужен», — написал один из пользователей соцсетей.

Billion Group не первое тюнинг-ателье, доработавшее Tesla Cybertruck. Пару недель назад свою улучшенную версию пикапа показали немецкие специалисты из Mansory.

Ателье Mansory представило тюнингованный Tesla Cybertruck