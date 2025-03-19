Раскрыты комплектации GAC Empow для России

В продажу седан поступит на следующей неделе.

© GAC

Китайский автомобильный концерн GAC представил подробности о комплектациях спортивного седана Empow для российского рынка. Новинка будет доступна в двух вариантах: GS и GL, сообщила пресс-служба компании.

В России седан будет продаваться с безальтернативной бензиновой «турбочетвёркой» на 170 л.с. и с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Расход топлива в смешанном режиме — 5,7 литров на 100 км.

Габариты машины: 4700 х 1850 x 1432 мм, колесная база — 2736 мм. По размерам Empow способен составить конкуренцию седанам представительского класса. В обеих вариантах оснащения доступны четыре цвета кузова: чёрный, серый, белый и серебристый

В базовом исполнении имеется полностью светодиодная оптика, кондиционер, бесключевой доступ в салон, 7-дюймовая цифровая приборная панель, полностью русифицированная мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем и поддержкой протокола Apple CarPlay, электростеклоподъемники, регулировка водительского кресла в шести направлениях, задние парктроники.

В расширенную комплектацию входят 18-дюймовые легкосплавные диски с эксклюзивным дизайном, увеличенная до 10,25 дюйма «приборка», двухзонный климат-контроль, аудиосистема с восемью динамиками, атмосферная подсветка салона, электрорегулировка передних кресел, беспроводная зарядка для гаджетов, обогрев руля и задних сидений, адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, GL отличается от GS аэродинамическим обвесом со спортивным передним бампером с отделкой «под карбон», задним диффузором и спойлером на крышке багажника. Дополнена топовая комплектация дополнена выхлопной системой с регулируемой громкостью, спортивными настройками двигателя, трансмиссии и рулевого управления.

Стоимость GAC Empow будет названа в день старта продаж в России — 24 марта.

Empow, GS4 и GS8 Traveller: три новинки GAC для России