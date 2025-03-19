В России появился новый автобренд Jeland

Автомобили с этим наименованием уже выпускают на заводе в Санкт-Петербурге.

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В России стартовало производство легковых автомобилей под новой маркой. Бренд называется Jeland, сообщил портал «Китайские автомобили».

По сведениям источника, на конвейер бывшего предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге встали кроссоверы Jeland 35T и Jeland 42T. Официальной информации об этих моделях, правда, нет.

«Под брендом Jeland скрываются две хорошо знакомые российским автомобилистам модели: Jaecoo J7 и Jaecoo J8. Практика производства китайских машин под новыми марками явно набирает популярность в России», — рассказал источник.

В продажу первые автомобили Jeland поступят после получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для выхода на российский рынок. Сейчас Jaecco J7 и флагманский J8 поставляют в Россию напрямую из Китая.

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