Дом вдали от дома: внедорожник Isuzu оборудовали душем и кухней

На крыше пикапа имеется палатка с окнами.

© Isuzu

Автомобильная инжиниринговая компания Arctic Trucks модернизировала дизельный пикап Isuzu D-Max AT35. Японскую «рабочую лошадку» превратили в идеальное транспортное средство для путешествий по дикой природе, сообщает TopGear.

Рамный внедорожник в версии Basecamp оснащён большими 35-дюймовыми шинами, приподнятой подвеской Bilstein, дефлекторами, защищающими капот от камней и грязи. На крыше установлена светодиодная панель, также дополнительная оптика имеется на радиаторной решётке. Однако главная «фишка» Isuzu D-Max AT35 — в снаряжении.

© Isuzu

На крыше пикапа установлена палатка с жёстким каркасом, окна и лестницей, а также предусмотрен алюминиевый бокс для хранения вещей. Также в автомобиле имеется передвижной кухонный уголок с тремя конфорками и 12-литровой раковиной, который можно закрепить в полу или вынести на улицу. Как и палатка, из автомобиля вынимается душевая кабина с мощным напором воды. Одним словом, в машине есть всё, что необходимо для ночёвки на природе.

«D-Max AT35 — незаменимый помощник для любителей путешествовать по дикой природе. Это дом вдали от дома», — рассказал о необычном пикапе Джордж Уоллис, руководитель отдела маркетинга Isuzu.

Под капотом внедорожника — 4,0-литровый турбодизель мощностью 162 л.с. и 360 Н·м крутящего момента. Скорость с 0 до 100 км/ч на асфальте автомобиль набирает за 12,7 секунды с «механикой» и за 13 секунд — с «автоматом». Максимальная скорость на обеих версиях ограничена на отметке 180 км/ч.

Стоит внедорожный кемпер на базе пикапа $84,5 тысячи с механической коробкой передач, ценник модификации с автоматической КПП — $88 тысяч. Это 6,8 млн и 7,1 млн рублей по сегодняшнему курсу.

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