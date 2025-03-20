Стартовали продажи нового электрокроссовера Exeed Exlantix ET

© Exeed

Обновленный «зелёный» паркетник от Chery обойдётся минимум в $30 500.

Китайский автопроизводитель Chery объявил о выходе новой версии электрокроссовера Exeed Exlantix ET в продажу. Внешне и под капотом автомобиль не изменился, но получил продвинутую систему автономного вождения, сообщает CarNewsChina.

Как и предыдущая модель, Exlantix ET доступен в двух моторных модификациях: с одним электродвигателем на задней оси или двухмоторную силовую установку, мощность — 313 л.с. и 415 Н·м либо 480 л.с. и 663 Н·м соответственно. Предложены два варианта батарей ёмкостью 77 и 100 кВт⋅ч, запаса хода составляет 540 до 760 км. С 0 до 100 км/ч электрический кроссовер в топовой комплектации разгоняется всего за 3,8 секунды.

Ключевая особенность Exeed Exlantix ET новой генерации — интеллектуальная система вождения Falcon Pilot 700, которая включена даже в стандартное оснащение. Автопилот позволяет двигаться автомобилю в полуавтономном режиме как в медленном городском транспортном потоке, так и по скоростным магистралям, а также умеет парковаться.

Exeed Exlantix ET доступен в трёх комплектациях — Pro, Max и Ultra. Стоимость кроссовера составляет от $30 500 до $38 900, что составляет 2,5-3,2 рублей по текущему обменному курсу.

Представлен мощный и дальнобойный гибрид Exeed RX для России