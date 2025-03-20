Названа дата презентации первого электромобиля AUDI

Первой машиной нового суббренда Audi станет пока безымянный универсал.

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В конце прошлого года компания Audi удивила автомобильное сообщество, анонсировав создание одноимённой дочерней марки AUDI без узнаваемого логотипа в виде четырёх колец. Выпускаться под этим брендом будут электромобили для китайского рынка, ориентированные прежде всего на молодых покупателей. Скоро состоится премьера первой модели.

Как стало известно порталу AutoCar, 25 апреля Audi представит серийный образец универсала. Премьера состоится на международном автосалоне в Шанхае, который в этом году пройдёт с 25 апреля по 2 мая.

Подробностей об универсале AUDI пока не так много. На премьере концепт-кара в ноябре 2024-го были обнародованы только мощность и запас хода «электрички»: 745 л.с. и 700 км. Базироваться автомобиль будет на 800-вольтовой платформе, разработанной Audi вместе с китайским автопроизводителем SAIC специально для новой линейки.

Производство универсала стартует в конце текущего года. В 2026-м и 2027-м на конвейер встанут кроссовер и седан, которые также будут выпускаться под дочерней маркой AUDI.

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