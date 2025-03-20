Tesla силой выдворили с автовыставки в Ванкувере

Американская марка убрала свои машины из выставочного зала за день до открытия.

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Организаторы международного автосалона в канадском Ванкувере исключили американскую компанию Tesla из списка участников. Решение было принято за день до открытия мероприятия, когда машины уже находились в выставочном зале, передаёт Carscoops.

Причиной стали поджоги зарядных станций и автомобилей, а также нападения на шоурумы Tesla в нескольких городах. Промоутер попросил компанию Илона Маска не участвовать в автовыставке по соображениям безопасности, но получил отказ. В итоге у организаторов не осталось выбора, кроме как выгнать Tesla.

«Безопасность посетителей, персонала и экспонатов — самое главное для нас», — прокомментировал исполнительный директор автосалона Эрик Николл.

На автовыставку в Ванкувере американская компания привезла три модели: пикап Cybertruck, седан Model 3 и обновленный кроссовер Model Y. На мероприятии будет представлено 200 автомобилей самых разных марок, таких как Toyota, Ford, Hyundai, Porsche, Bentley, Mercedes, McLaren, Ferrari, Chevrolet, Kia, Maserati и многие другие.

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