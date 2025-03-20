Редчайший Mercedes-Benz SLR Stirling Moss выставлен на аукцион

Всего было выпущено 75 таких машин.

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Один из самых экстремальных дорожных автомобилей в истории мирового автопрома уйдёт с молотка. Немецкий аукционный дом Schaltkulisse Munich выставил на торги спидстер Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.

Двухместный спорткар с открытым верхом был выпущен в 2009 году в честь легендарного британского гонщика, четырёхкратного вице-чемпиона Формулы-1 Стирлинга Мосса. Машина вышла крайне ограниченным тиражом — 75 экземпляров.

Под капотом спидстера установлен 5,4-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 650 лошадиных сил и 820 Н·м крутящего момента. Этот «зверь» разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды и развивает максимальную скорость в 350 км/ч.

Как следует из описания лота, выставленный на торги автомобиль был куплен в 2008 году и всё время находился в руках одного владельца. Причём за 17 лет спорткар проехал всего 161 км, на машине стоит штатная резина.

Начальную стоимость этого редкого автомобиля организаторы не раскрывают — данная информация доступна лишь участникам торгов. Но не так давно пара других экземпляров Mercedes-Benz SLR Stirling Moss ушла с молотка за баснословные $4 млн при заводской стоимости $819 тысяч.

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