Ситидрайв открыл СТО для частных автовладельцев

Оператор каршеринга расширил возможности своей площадки на Ярославском шоссе.

© Ситидрайв

Каршеринг-сервис Ситидрайв открыл станцию технического обслуживания для частных автовладельцев и юридических лиц. Она расположена на территории действующей СТО Ситидрайв на Ярославском шоссе.

«Это первая площадка каршерингового сервиса, предоставляющая услуги для индивидуальных клиентов», — говорится в сообщении компании.

Площадь производственного цеха и шоурума составляет 1600 квадратных метров, из которых 600 отведены для оказания услуг по техническому обслуживанию. СТО оснащена шестью подъемниками и другим современным оборудованием для проведения планового ТО, диагностики и общего ремонта автомобиля.

© Ситидрайв

Станция работает круглосуточно. Записаться на СТО Ситидрайв можно через сервис СберАвто.

Как рассказали в компании, расширение спектра услуг и открытие СТО для частных автовладельцев стало возможным в результате развития операционной инфраструктуры компании. Ситидрайв накопил опыт в обслуживании более 60 моделей автомобилей.

Кроме станции на Ярославском шоссе, Ситидрайв располагает тремя другими: двумя в Москве и одной в Санкт-Петербурге. Общая площадь всех станций составляет более 6 тысяч квадратных метров, что позволяет обслуживать более 300 автомобилей в сутки.

Как пользоваться каршерингом и сколько он стоит