1300-сильный Chevrolet COPO Camaro уйдёт с молотка

К покупке мощнейшего спорткара прилагается интересный бонус.

© Аукционный дом Mecum

Спортивный автомобиль Chevrolet COPO Camaro с очень мощным двигателем выставлен на продажу. Торги, организованные аукционным домом Mecum, состоятся в ближайшие выходные.

Купе оснащён 5,7-литровым турбомотором V8, выдающим умопомрачительные 1300 л.с. Мало того, модель очень редкая: было выпущено всего 69 таких автомобилей.

© Аукционный дом Mecum

История у машины весьма интересная. Данный экземпляр был сертифицирован для участия в американском чемпионате по дрэг-рейсингу (NHRA). Camaro оборудован каркасом безопасности, специальным обвесом кузова и выключателем подачи топлива. Управляла этой машиной шестикратная победительница первенства Эрика Ли Эндерс-Стивенс, автограф которой имеется на «приборке».

© Аукционный дом Mecum

К покупке на аукционе прилагается ноутбук, причём непростой. Этот лэптоп много лет использовался командой Эндерс-Стивенс на соревнованиях и содержит сведения по настройкам и данные телеметрии с заездов на дрэг-стрипе.

Ожидаемая стоимость Chevrolet COPO Camaro на торгах — $200 000 или 16,5 млн в переводе на рубли. Торги запланированы на 22 марта.

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