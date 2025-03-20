Названы самые популярные премиальные автобренды в России

В российском премиум-сегменте снова сменился лидер.

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Китайский Exeed, принадлежащий концерну Chery, вернул себе лидерство в сегменте премиум-марок в России. Об этом рассказало аналитическое агентство «Автостат» в отчёте по итогам февраля.

В последнем месяце зимы было продано 1442 машин Exeed. Второе место занял Tank, в январе впервые возглавивший рейтинг продаж. Замкнул тройку популярных премиальных брендов Lixiang, следом расположились «немцы» BMW и Mercedes-Benz.

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Exeed — 1442 штук; Tank — 1402; Lixiang — 692. BMW — 593; Mercedes-Benz — 430.

Суммарно в феврале россияне купили 6 887 новых премиальных автомобилей без пробега. Это в два раза меньше в сравнении с продажами 12 месяцев назад, когда в премиум-сегменте было реализовано 13 644 машин.

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