Названы самые популярные премиальные автобренды в России
В российском премиум-сегменте снова сменился лидер.
Китайский Exeed, принадлежащий концерну Chery, вернул себе лидерство в сегменте премиум-марок в России. Об этом рассказало аналитическое агентство «Автостат» в отчёте по итогам февраля.
В последнем месяце зимы было продано 1442 машин Exeed. Второе место занял Tank, в январе впервые возглавивший рейтинг продаж. Замкнул тройку популярных премиальных брендов Lixiang, следом расположились «немцы» BMW и Mercedes-Benz.
Топ-5 самых продаваемых премиум-брендов в феврале
- Exeed — 1442 штук;
- Tank — 1402;
- Lixiang — 692.
- BMW — 593;
- Mercedes-Benz — 430.
Суммарно в феврале россияне купили 6 887 новых премиальных автомобилей без пробега. Это в два раза меньше в сравнении с продажами 12 месяцев назад, когда в премиум-сегменте было реализовано 13 644 машин.
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