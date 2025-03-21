Lamborghini заработала рекордные $3 млрд в 2024 году

Компания установила два личных рекорда в прошлом году.

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Итальянский производитель роскошных суперкаров Lamborghini впервые в своей истории заработал $3 млрд за год. О рекордном доходе компания из Сант-Агата-Болоньезе сообщила в финансовом отчёте по итогам 2024 года.

Второй год подряд Lamborghini преодолела отметку в 10 тысяч проданных автомобилей, относительно 2023-го спрос вырос на 5,7%. Операционная прибыль компании составила рекордные $3,4 млрд (+16,2%), а чистая выручка выросла на 15,5% и составила $906 тысяч.

«Впервые в истории нашей компании доход достиг отметки в $3 млрд», — говорится в сообщении итальянской компании.

Суммарно за прошлый год Lamborghini продала 10 687 автомобилей, установив своё лучшее достижение за 60 лет присутствия на глобальном авторынке. Бестселлером стал внедорожник Urus, проданный в количестве 5662 штуки. Следом расположились суперкар Huracan и флагманский гиперкар Revuelto, разошедшиеся тиражом 3609 и 1406 экземпляров соответственно

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