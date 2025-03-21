Объявлена стоимость трекового Mercedes-AMG GT 63 Pro

Новинка на $17 тысяч дороже стандартного Mercedes-AMG GT 63.

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Летом прошлого года на Фестивале скорости в Гудвуде компания Mercedes-Benz презентовала трековую модификацию 2-местного спорткара Mercedes-AMG GT 63. В продажу драйверская версия пока не поступила, но цены уже известны.

Как сообщил Motor1, Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic стоит $197 050. Это на $17 тысяч дороже стандартного GT 63, но за эту доплату полагается большое количество интересных примочек и форсированный двигатель.

Под капотом GT 63 Pro установлена «битурбовосьмёрка» рабочим объёмом 4,0 литра с отдачей 612 л.с. и 850 Н·м крутящего момента. Это на 27 лошадок и 50 Н·м больше, чем на стандартном GT 63. Стыкуется мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. До 100 км/ч суперкар, как и оригинальная модель, разгоняется за 3,1 секунды, максимальная скорость выросла на 2 км/ч — до 317 км/ч.

Также было пересмотрено аэродинамическое оперение: появились сплиттер, задний диффузор и антикрыло, создающие дополнительную прижимную силу. «Обута» машина в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R Extreme. Кроме того, в стандартном оснащении имеются адаптивная пневмоподвеска AMG Active Ride Control и керамические композитные тормоза.

Поставки трековой модификации Mercedes-AMG GT 63 Pro запланированы до конца текущего года. Точная дата поступления машины в продажу пока не анонсирована.

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