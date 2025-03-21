Porsche разработала краску автомобиля, мгновенно меняющую цвет

Раскраска автомобиля меняется с помощью кнопки в салоне.

© Bernd Weißbrod/dpa/www.globallookpress.com

Немецкая компания Porsche запатентовала технологию, способную произвести революцию в области дизайна автомобилей. Специалисты в Штутгарте разработали краску кузова, которая меняет цвет при нажатии кнопки в салоне.

Как следует из документации в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), декоративная плёнка имеет микрочастицы разного цвета. При подаче электричества на специальный слой срабатывают капсулы определённого оттенка, и кузов автомобиля меняет цвет.

Несколько лет похожее решение запатентовала BMW. Но если «баварцы» преследовали чисто эстетическую цель, то в Porsche заверяют, что их разработка принесёт пользу безопасности дорожного движения. Смену цвета можно использовать как сигнал о помощи в случае аварии, поломки машины, недомогании водителя или пассажиров.

В отличие от BMW, технология Porsche подразумевает установку специальной плёнки лишь на отдельные части кузова, как центральная часть капота, боковины переднего бампера, передние двери, багажник. Переключается раскраска этих панелей с помощью специального планшета в салоне.

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