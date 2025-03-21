Льюис Хэмилтон добился первого успеха за рулём машины Ferrari в Ф-1

Самый успешный гонщик в истории Ф-1 выиграл спринт-квалификацию Гран При Китая.

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Заводская команда Ferrari и семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон добились первого совместного успеха после начала сотрудничества в 2025 году. В квалификации к спринту в Китае они показали лучшее время.

Хэмилтон проехал с рекордным временем на шанхайском кольце, 1.30.849, и завоевал спринт-поул. Вторым с отставанием 0,018 секунды стал действующий чемпион мира Ф-1 Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull. Третьим стал австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри, тогда как партнёр Хэмилтона по Ferrari Шарль Леклер занял четвёртое место и проиграл победителю квалификации 0,208 секунды

«Я не ожидал такого результата, но очень доволен и горжусь этим успехом. Первая гонка сезона обернулась для нас с Ferrari катастрофой. Мы знали, что наша машина быстра, и просто не смогли реализовать эту скорость», — сказал Хэмилтон в интервью после квалификации.

Дебют 40-летнего пилота за рулём Ferrari на стартовом этапе сезона в Австралии неделю назад обернулся провалом: Льюис стартовал восьмым и финишировал десятым.

Спринт Ф-1 на 19 кругов в Китае состоится в субботу утром — начало в 6:00 по мск. Основная гонка длиной 56 кругов запланирована на воскресенье и стартует в 10:00 по мск.

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