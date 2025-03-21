Босс Xiaomi сбросил арбуз с шестого этажа, и вот зачем

Арбуз был не простой, а пуленепробиваемый.

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сбросил арбуз с шестого этажа автозавода компании. Столь необычным способом топ-менеджер продемонстрировал прочность и безопасность аккумуляторов нового электроседана SU7 Ultra, сообщает CarNewsChina.

Казалось бы, при чём тут тяговая батарея? Дело в том, что арбуз был покрыт «пуленепробиваемым» слоем и не разбился при падении. Такое же покрытие имеет аккумуляторная батарея Xiaomi SU7 Ultra, что защищает её от повреждений при ДТП.

Как отметили в китайской компании, помимо специальной краски, аккумуляторная батарея электрокара имеет 14-слойное защитное армирование со сверхпрочными стальными балками.

Аккумулятор Qilin 2.0 производства CATL, который устанавливается на Xiaomi SU7 Ultra, имеет ёмкость 93,7 кВт⋅ч. Батарея обеспечивает запас хода до 620 км.

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