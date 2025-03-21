Эксперты СберАвто назвали самые популярные автомобили с пробегом минувшей зимой
Средний чек на покупку подержанного автомобиля составил 1,3 млн рублей.
Прошедшей зимой россияне чаще всего покупали на вторичном рынке машины Lada, Kia и Toyota. К такому выводу в ходе исследования пришли эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи автомобилей (входит в экосистему Сбера для автолюбителей).
Самой популярной «бэушкой» с декабря по февраль включительно стала Lada, на которую пришлось 13% продаж. Kia с долей 9% на втором месте, Toyota с показателем 7% заняла третью строчку. Дополнили первую пятёрку Hyundai Solaris и Ford Focus.
Наиболее продаваемыми «китайцами» с пробегом стали Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro и Haval F7. В топ-10 эти модели, правда, не попали.
Самые популярные б/у автомобили минувшей зимой по данным СберАвто
- Lada Granta — 800 тысяч рублей (средняя стоимость);
- Lada Vesta — 1,1 млн рублей;
- Kia Rio — 910 тысяч рублей;
- Hyundai Solaris — 900 тысяч рублей;
- Ford Focus — 720 тысяч рублей;
- Lada Niva — 1 млн рублей;
- Volkswagen Polo — 890 тысяч рублей;
- Skoda Octavia — 990 тысяч рублей;
- Toyota Camry — 1,3 млн рублей;
- Kia Sportage — 1,5 млн рублей.
Средний чек на покупку автомобиля с пробегом зимой 2024-2025 составил 1,3 млн рублей. Для сравнения, новые автомобили обходились в декабре-феврале в среднем в 2,1 млн рублей.
Отмечается, что российские покупатели отдают предпочтение именно автомобилям с пробегом: на них пришлось 92% всех сделок на платформе СберАвто. Более половины проданных автомобилей (53%) не старше 10 лет, а доля машин в возрасте до 5 лет составляет 27%.
СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.