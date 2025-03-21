Гибрид Aito M8 собрал 70 тысяч предзаказов за две недели

Новинка с внушительным запасом хода 1526 км заинтересовала клиентов ещё до поступления в продажу.

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Гибридный кроссовер Aito M8 от китайских компаний Huawei и Seres продемонстрировал высокий спрос после запуска предзаказов. За две недели на флагманскую новинку поступило 70 000 заявок, сообщил CarNewsChina.

Только по ходу первого часа после открытия предзаказов M8 собрал 7500 единиц, за 6 часов их количество достигло 21 000, а за полсуток — 28 000.

Паркетник имеет габариты 5190 х 1999 х 1795 мм при колёсной базе 3105 мм. В движение автомобиль приводит двухмоторная силовая установка на электричестве, выдающая 553 л.с. Бензиновый 1,6-литровый мотор на 160 л.с. не соединён с колёсами и выступает лишь в качестве генератора. Запас хода на при полном баке и зарядке — 1526 км.

Старт продаж Aito M8 запланирован на апрель. Стоимость кроссовера — от 368 000 до 458 000 юаней, что в переводе на рубли составляет 4,2-5,3 млн рублей.

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