Volkswagen готовит полноценную гибридную установку с ДВС-генератором

Премьера EREV гибрида состоится в сентябре.

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Немецкий концерн Volkswagen представит на Международном автосалоне в Мюнхене в сентябре не только гибридный кроссовер T-Roc второго поколения, но и совершенно новую гибридную силовую установку. Об этом сообщил AutoCar со ссылкой на собственные источники.

Силовая установка будет состоять из 1,5-литрового бензинового V4 и электродвигателя. ДВС сможет работать как в режиме генератора электричества, то есть без подключения к колёсам, так и в качестве полноценного двигателя. Пока в полуэлектрической линейке VW нет подобных конфигураций и имеются только «розеточный» и «мягкий» гибриды, которые не предназначены для длительной езды на электротяге

«В зависимости от модификации отдача агрегата составит от 201 до 268 л.с. Пиковый крутящий момент — 349-399 Н·м», — подтвердил источник AutoCar.

Новая силовая установка будет использоваться не только на гибриде T-Roc, но и полуэлектрической версии Golf. Получит этот агрегат и Skoda Octavia, флагман дочерней марки Volkswagen, а также другие будущие гибриды VAG.

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