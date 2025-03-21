826-сильный дорожный Ford Mustang GTD поступил в серийное производство

Выпущены первые десять экземпляров.

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Американский концерн Ford и гоночное подразделение Multimatic начали серийное производство «заряженного» спорткупе Ford Mustang GTD, анонсированного ещё в августе 2023 года. Об этом объявил генеральный директор Ford Джим Фарли.

GTD станет самым мощным серийным Mustang в истории. Автомобиль, построенный на базе гоночного Ford Mustang GT3, получил 5,2-литровый атмосферник V8 мощностью 826 сил и 900 Н·м крутящего момента. Ограничивать максимальную скорость, как это часто делают автопроизводители на мощных дорожных моделях, в Ford не стали. Заряженный «Мустанг» развивает 325 км/ч!

«Проектирование автомобиля завершено, поставка компонентов налажена, следующий этап – массовое производство. Первые десять экземпляров уже собраны», – рассказал топ-менеджер в подкасте Spike's Car Radio.

По традиции первая серийная модель будет передана Уильяму Клэй Форду-младшему, главе Ford и правнуку Генри Форда. Поставки Ford Mustang GTD клиентам начнутся во втором квартале нынешнего года.

Стоимость спорткупе в базовом варианте — $325 тысяч или 27 млн рублей по текущему обменному курсу. Топовое оснащение обойдётся покупателю в $428 тысяч, что в переводе на рубли равно 36 млн.

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