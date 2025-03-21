Звезда «Манчестер Сити» Холанд купил 1800-сильный гиперкар Bugatti Tourbillon

Один из 250 владельцев редкого, мощного и дорогого автомобиля уже известен.

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Премьера гиперкара Bugatti Tourbillon состоялась ещё прошлым летом, но поставки клиентам начнут лишь в 2026 году. Учитывая, что тираж составит всего 250 штук, все машины, скорее всего, будут распроданы ещё до того, как встанут на конвейер. И по крайней мере имя одного покупателя уже известно.

Как сообщил AutoBild, покупку Bugatti Tourbillon оформил норвежский футболист, звезда «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Спортсмен выложил за машину около €4 млн. Именно столько стоит один из самых редких и дорогих спорткаров в мире.

Под капотом Tourbillon находится 8,3-литровый двигатель V16, который в сочетании с тремя электромоторами выдаёт 1800 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает две секунды, скорость 200 км/ч гиперкара набирает за пять секунд. Максимальная скорость — 446 км/ч.

Bugatti Tourbillon станет далеко не первым суперкаром в гараже Холанда. В автомобильной коллекции 24-летнего норвежца есть множество других мощных и дорогих автомобилей, таких как Porsche 911 GT3 RS, Ferrari Monza SP2, Mercedes-AMG, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover Sport и Audi RS 6 Avant quattro.

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