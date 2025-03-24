За три года в России продано около 90 тысяч электрических и гибридных машин

Эксперты подсчитали продажи электрифицированных автомобилей с 2022 по 2025 год.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

С января 2022 года по февраль 2025-го россияне купили 88 тысяч электрических машин — 52 тысячи подключаемых гибридов (PHEV) и 36 тысяч электромобилей (BEV). Об этом рассказал в своём телеграм-канале Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат».

Лидером в сегменте подключаемых гибридов за эти три года стал Lixiang, на которые пришлись 58% всех продаж. На втором месте идёт Voyah — 25%. Следом расположились Aito (5%), Chery (3%) и Wey (2%). Российский бренд Evolute занял лишь 1% рынка.

Намного лучше складываются дела у Evolute в сегменте «чистых» электромобилей. Отечественная марка поделила вторую строчку с немецким Volkswagen — 10%. Больше «электричек» продал только китайский Zeekr с объёмом 33% от всех продаж. американская Tesla и российский «Москвич» замкнули топ-5 рейтинга продаж с результатом 8% и 7% соответственно.

46% от всех продаж электрических машин приходятся на Москву и Московскую область. 41% гибридов тоже были проданы в столице.

Электромобили и гибриды: основные виды, их плюсы и минусы