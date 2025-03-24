Toyota в пятый раз подряд выиграла Ралли Сафари

Японская марка отметила победой свой 100-й старт в новейшей истории WRC.

© Luca Barsali/Ipa Sport/Global Look Press

Команда Toyota Gazoo Racing победила на третьем этапе чемпионата мира по ралли 2025 года, который прошёл в минувшие выходные. В пятый раз подряд японская марка выиграла на песчаных и гравийных дорогах Кении, но путь к этому успеху получился крайне непростым.

За три дня 384-километровой гонки Toyota потеряла два из четырёх экипажей. Двукратный чемпион Калле Рованпера дважды сломал подвеску и в конце концов сошёл в воскресенье из-за отказа генератора. Японский гонщик Такамото Кацута шёл на четвёртое место, но перевернулся на последнем допе. Новичок Toyota Сами Паяри потерял время из-за нескольких проколов и занял четвёртое место, проиграв семь минут победителю.

В результате в борьбе за победу в этой гонке на выживание остался только Элфин Эванс. Причём валлиец тоже несколько раз был на грани схода: в сложнейших дождевых условиях он допустил два разворота и пробил два колеса. А в воскресенье утром на его Toyota GR Yaris Rally1 возникли технические проблемы. Эванс и его штурман Скотт Мартин устранили неполадку своими силами на дорожной секции и продолжили гонку без потери времени.

На финише Эванс опередил на 1 минуту 9 секунд чемпиона мира-2019 Отта Тянака. Эстонец на автомобиле Hyundai претендовал на победу до дневной секции субботы, пока не потерял лидерство из-за поломки карданного вала. Третьим финишировал напарник Тянака по команде, действующий чемпион Тьерри Нёвиль.

Результаты Ралли Сафари WRC, топ-5

1. Элфин Эванс (Toyota) — 4:20.03,8

2. Отт Тянак (Hyundai) +1.09,9

3. Тьерри Нёвиль (Hyundai) +3.32,0

4. Сами Паяри (Toyota) +7.18,7

5. Грегуар Мюнстер (Ford) +11.35,3

После трёх этапов Эванс возглавляет чемпионат пилотов с 88 очками и опережает на 36 баллов Нёвиля. Toyota лидирует в зачёте производителей с отрывом 26 очков от Hyundai. Следующее ралли пройдёт на Канарских островах с 24 по 27 апреля.

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