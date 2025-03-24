Раскрыты цены на спортседан GAC Empow в России

Стали известны цены на спортседан GAC Empow в России

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Новинка китайской компании поступила в продажу в нашей стране.

Китайский автоконцерн GAC объявил о старте продаж своего спортивного 5-местного седана Empow в российских автосалонах. Замена Toyota Camry и корейского Hyundai Elantra на отечественном рынке стоит от 2,9 млн рублей.

Как было анонсировано на московской презентации неделю назад, 17 марта, машина предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и в двух вариантах оснащения.

В расширенном варианте машина стоит 2 899 000 рублей с учётом скидки. Стоимость младшей версии пока не названа. Варианты исполнения отличаются не только оснащением в салоне и другим оборудование, но и аэродинамическим обвесом с более агрессивным дизайном.

Empow станет шестой моделью GAC в российской линейке. В гамме китайской компании представлены кроссоверы GS3,GS4, GS8, Traveller и минивэн M8.

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