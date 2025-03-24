Под угрозой отзыва оказались 1,3 млн пикапов Ford F-150 по всему миру
Владельцы грузовичка жалуются на коробку передач.
Более миллиона популярных американских пикапов Ford F-150 находятся под расследованием. Причина — сбой в работе трансмиссии, передаёт Reuters.
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) получила 138 жалоб от владельцев Ford F-150. Водители отмечают, что иногда КПП на пикапе без всяких предпосылок и вмешательства переключается на пониженную передачу, из-за чего машина резко замедляется. В отдельных случаях одновременно с этим блокируются задние колеса, что приводит к дестабилизации автомобиля на дороге.
По итогам расследования в NHTSA определят серьёзность проблемы, её влияние на безопасность дорожного движения и, вероятно, объявят об организации сервисной кампании.
Под проверку попали в общей сложности 1,3 млн экземпляров Ford F-150, проданные с 2015 по 2017 год по всему миру.
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