Под угрозой отзыва оказались 1,3 млн пикапов Ford F-150 по всему миру

Владельцы грузовичка жалуются на коробку передач.

© Ford

Более миллиона популярных американских пикапов Ford F-150 находятся под расследованием. Причина — сбой в работе трансмиссии, передаёт Reuters.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) получила 138 жалоб от владельцев Ford F-150. Водители отмечают, что иногда КПП на пикапе без всяких предпосылок и вмешательства переключается на пониженную передачу, из-за чего машина резко замедляется. В отдельных случаях одновременно с этим блокируются задние колеса, что приводит к дестабилизации автомобиля на дороге.

По итогам расследования в NHTSA определят серьёзность проблемы, её влияние на безопасность дорожного движения и, вероятно, объявят об организации сервисной кампании.

Под проверку попали в общей сложности 1,3 млн экземпляров Ford F-150, проданные с 2015 по 2017 год по всему миру.

Tesla отозвала почти все выпущенные электропикапы Cybertruck