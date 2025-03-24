Названа стоимость единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии

Страховщики раскрыли тарифы «белорусской» опции.

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Стоимость единого договора автострахования ОСАГО для России и Белоруссии составит минимум 3400 рублей. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказала пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Распространение действия ОСАГО на белорусские дорогие будет опциональным, то есть подключаться эта услуга будет исключительно по желанию клиента. На страховую сумму стандартного договора данное расширение не повлияет.

«По легковым транспортным средствам минимальная базовая ставка страхового тарифа составит 3400 рублей, а максимальная — 3590 руб. По грузовым — 7560 рублей, максимальная — 7980 рублей», — сообщили в РСА.

Дату начала продаж расширенной версии ОСАГО страховщики пока не называют. По сведениям источников, покрытие «автогражданки» на дороги Белоруссии заработает уже в апреле текущего года.

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